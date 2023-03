Origine de la vie – Les germes de la vie ont été détectés sur un astéroïde Sur un échantillon prélevé en 2019, on a notamment retrouvé des acides aminés, soit des briques essentielles à la vie. Pascal Gavillet

L’astéroïde Ryugu est porteur d’espoir pour la recherche scientifique. DR

Voici un objet spatial volumineux qui passe suffisamment près de la Terre pour représenter la menace d’une collision. Il s’agit d’un astéroïde et non d’une comète. Il s’appelle Ryugu, référence à un palais sous-marin dans lequel le dieu de la mer Ryujin, dans la mythologie japonaise, a élu domicile. Mais ce n’est pas le danger qu’il incarne qui nous intéresse aujourd’hui. Les possibilités de collision avec notre planète sont tellement multiples qu’on ne va d’ailleurs pas les énumérer. En revanche, des échantillons de l’astéroïde ont été recueillis en 2019 par une sonde japonaise. La capsule qui les a récoltés a atterri fin 2020. Ils ont été extraits en juillet 2021 et analysés à la NASA en automne. Une petite quantité de cet échantillonnage, soit 30 milligrammes, a été confiée à une équipe internationale. Des analyses ont ainsi eu lieu aux États-Unis, en Europe et au Japon.