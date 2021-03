Comment éviter la prochaine pandémie? 3 – Les gens sont-ils plus altruistes? On doute Christine Clavien, médecin et philosophe, ne croit pas que le Covid-19 va modifier nos comportements sauf, peut-être, face à la crise écologique et à la mort. Eric Budry

Une banderole de soutien pour le personnel soignant avait été posée devant les HUG il y a une année, en mars 2020. LAURENT GUIRAUD

Depuis une année, les Suisses font l’expérience collective d’une crise aux multiples aspects (sanitaire, social et économique). Cette situation inédite nous a-t-elle changés, a-t-elle modifié nos rapports à l’autre et avec nous-mêmes? Pourquoi l’élan de solidarité constaté lors de la première vague s’est-il essoufflé? Christine Clavien livre ses réflexions sur ces questions, et bien d’autres. Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, médecin et philosophe des sciences et de la morale, elle vient de rejoindre la Commission nationale d’éthique en matière de médecine humaine.