Petr Svoboda, comment avez-vous atterri à Lausanne?

En septembre dernier, j’ai entendu dire qu’il se tramait quelque chose ici. J’étais déjà venu rendre visite plusieurs fois à l’un de mes partenaires, Zdenek Bakala. Lorsque nous avons su que le LHC était à vendre, nous avons contacté Sacha (ndlr: Weibel, CEO du club vaudois) et les discussions ont commencé. Nous avons réalisé qu’il y avait un certain potentiel et tout s’est très vite enchaîné. Nous avons rencontré Gregory(ndlr: Finger, déjà membre du Club du Président) et avons vu chez lui une passion incroyable. Nous nous sommes rapidement rapprochés, jusqu’à nous lancer ensemble.