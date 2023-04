Délai pour le regroupement familial – «Les gens qui font les lois n’ont-ils pas d’enfants?» Selon un jugement de Strasbourg, la Suisse doit raccourcir son délai pour le regroupement familial. Trois ans, c’est trop long, a estimé le tribunal. Charlotte Walser

Halim, ici avec son père, Abdul Matin Habibi, d’Afghanistan, espère bientôt revoir sa mère. Photo: Boris Müller

Quand Abdul Matin Habibi a vu sa fille Moqadas pour la dernière fois, elle ne pouvait pas encore parler. Elle avait 1 an. À présent, Moqadas a 5 ans – et ne connaît son père que via des appels vidéo. «Elle sait que je suis son père, dit Abdul Matin Habibi. Mais elle ne sait pas ce qu’est un père.»