Vous sortez un nouveau sondage qui dit que les gens sont contents du système de santé et ne veulent rien changer. En même temps, le parlement se débat dans les réformes. Contradictoire?

C’est un bon résumé. Les gens sont très contents de la qualité du système de santé suisse. Et tant que la qualité et l’accès aux soins sont bons, le besoin de réformes exprimé par les sondés reste assez faible, bien qu’ils savent qu’il faudra faire des réformes et qu’ils sont d’avis que le système de santé est trop cher. Mais la qualité et l’accès aux soins priment toujours sur les coûts. Cela s’inscrit un peu en opposition des débats politiques où l’accent est mis très fortement sur les coûts. Notre moniteur montre que la population se distancie du discours de la Berne fédérale.