Navire humanitaire Ocean Viking – «Les gens ne comprenaient pas pourquoi l’Europe les ignorait» Après les trois semaines d’errance en mer du navire Ocean Viking, la responsable de l’équipe médicale de SOS Méditerranée tire la sonnette d’alarme. Alessia Candito - La Republicca

«Comment ne pas être désarçonné lorsqu’on se retrouve au centre d’une crise humanitaire, alors qu’on est si proche de l’Europe», demande Hannah. AFP

Vendredi 11 novembre, après trois semaines d’errance et 35 demandes infructueuses de débarquement en Italie, le navire Ocean Viking, affrété par l’ONG SOS Méditerranée, et les 234 migrants et migrantes qu’il transportait, ont finalement été autorisés à débarquer au port militaire de Toulon, dans le sud de la France.