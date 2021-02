Urbanisation dans les communes – Les Genevois voteront sur un déclassement de terrain agricole à Bernex Willy Cretegny a vu son référendum contre le déclassement de la Goutte de Saint-Mathieu à Bernex aboutir. Un cycle d’orientation, un pôle de formation et des infrastructures risquent de ne pas voir le jour. Marianne Grosjean

Bernex connaît un développement hors du commun . La commune est amené e à compter 5700 logements et 5700 nouveaux emplois d’ici à 2030 . Google Maps

Faut-il troquer des champs contre des écoles à Bernex? C’est la question qui sera posée à tous les habitants du canton prochainement. Un référendum a récemment abouti concernant le déclassement de la zone agricole de la Goutte de Saint-Mathieu, une parcelle située entre le chemin de Saint-Mathieu, la route de Chancy et la bretelle autoroutière pour la sortie de l’A1.

Willy Cretegny, vigneron-encaveur du domaine de la Devinière, est satisfait de l’aboutissement du référendum qu’il a lancé avec le soutien d’associations d’habitants, d’AgriGenève ainsi que de l’UDC. «Nous avons envoyé un tous-ménages à Bernex et dans les communes de la champagne genevoise qui a bien fonctionné. Je crois que les gens réfléchissent à tout ce bétonnage. Plus l’urbanisation de Bernex avance, plus ça devient visible. Il y a des chantiers, des grues partout, des bouchons, bref, tout l’impact négatif du développement.»