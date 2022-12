Aboutissement d’un référendum – Les Genevois voteront sur la fiscalité immobilière Pour les référendaires, la nouvelle loi représente un «cadeau aux classes les plus aisées». Henri Neerman

Les référendaires, forts de 1700 signatures sur les 500 nécessaires, se félicitent d’avoir recueilli un important soutien populaire. LAURENT GUIRAUD

Chose promise, chose due: syndicats et partis de gauche se sont rendus ce mercredi au Service des votations pour remettre les quelque 1700 signatures permettant de faire aboutir leur référendum contre la réforme de la fiscalité des biens immobiliers. En matière fiscale, le référendum facilité s’applique, et 500 signatures suffisent.

Acceptée le 4 novembre par le Grand Conseil, la réforme faisait office de contre-projet à la proposition de loi initiale de Nathalie Fontanet, refusée par les députés.

Un changement est nécessaire dans tous les cas, la méthode d’imposition actuelle étant incompatible avec la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons. Cependant, les référendaires critiquent le choix qui a été fait par la majorité de droite du Grand Conseil, tant d’un point de vue légal que politique.

Inégalité de traitement

Ils reprochent avant tout à la loi de ne pas supprimer l’inégalité de traitement entre nouveaux et anciens propriétaires. En effet, au lieu d’une réévaluation totale des biens immobiliers à leur valeur vénale, c’est-à-dire au prix actuel du marché, la loi se contente d’une majoration initiale de 12%, puis de 1% par année au maximum. Les prix ayant évolué, la valeur de certains biens se retrouve donc toujours largement sous-évaluée.

Conséquence: une personne ayant acquis un petit bien récemment peut finir par être imposée plus lourdement qu’une grande fortune, propriétaire de longue date d’un bien nettement plus important.

«Genève est le canton où la fortune des plus riches augmente le plus rapidement, assène Pierre Vanek, député d’Ensemble à Gauche. Ils sont ceux qui se portent le mieux. Et pourtant, ce sont eux, et non pas les petits propriétaires, qui bénéficieront le plus de ce projet de loi. C’est pourquoi, plus que le refuser, il faut le balayer.»

Pertes fiscales

Le comité insiste également sur la perte de recettes fiscales pour le Canton qu’engendrerait une telle loi. «Ce projet, au lieu de rapporter 200 millions supplémentaires par année, fera baisser les recettes de 100 millions, à cause notamment de la baisse générale de 15% de l’impôt sur la fortune qui l’accompagne», détaille Lynn Bertholet, candidate Verte au Grand Conseil.

Jean-Luc Ferrière, cosecrétaire général du SIT, ajoute que ces recettes supplémentaires sont «plus nécessaires que jamais si nous voulons pouvoir faire face aux défis sociaux et climatiques qui nous attendent».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.