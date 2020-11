Les partisans du déclassement à Avusy: «Un vote incohérent!»

Le secrétaire de l’Association pour la sauvegarde du recyclage de proximité, Patrick Mayer, regrette que les Genevois se soient montrés incohérents en refusant ce déclassement. Il estime que la population a voté en vertu du concept du « oui » mais pas chez moi, « exposé sous couvert d’arguments complètement fallacieux, et a obtenu les supporteurs/teuses nécessaires au rejet du bien commun».

Il ajoute qu’il revient désormais à ces personnes «d’indiquer où concrètement on pourra recycler un quart au moins des déchets minéraux de chantier du canton. À défaut d’être capables de désigner cet endroit et d’obtenir des Autorités, voire du peuple, qu’elles y consentent, elles seront responsables du flux massif de camions en direction et en provenance de la France, ainsi que du gaspillage du gravier, dont on rappelle qu’il s’agit d’une ressource qui ne se régénère pas. »