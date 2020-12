Nouvelle année – Les Genevois sèchent à l’heure des bonnes résolutions Balade en ville pour sonder les passants sur leurs espoirs pour l’année 2021. Marianne Grosjean

Photo d’illustration. Laurent Guiraud

Prendre des bonnes résolutions en début d’année. Voilà une coutume qui semble tombée en désuétude à Genève. En tout cas, notre micro-trottoir dans les rues de la Ville à l’orée de la nouvelle année n’a recueilli qu’un seul témoignage de quelqu’un qui avait déjà réfléchi à la question. Il s’agit d’un jeune homme nommé Thomas, 23 ans, barbe rousse et bonnet gris, qui dans la file d’attente pour aller chez Manor nous a déclaré vouloir arrêter de fumer. «Mais bon, je m’étais déjà dit ça l’année dernière…» Va-t-il combiner cette courageuse décision avec l’arrêt d’alcool, dans le sillage du Dry January (soit le «janvier sobre»)? «Haha, le quoi? Non, non, juste la clope», nous rit-il au nez.