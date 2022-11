Crainte de pénurie d’énergie – Les Genevois se ruent pour remettre leurs cheminées en service Fumistes et ramoneurs croulent sous les demandes. Les délais s’allongent. Chloé Dethurens

Les Genevois réhabilitent leur cheminée pour faire face à une éventuelle pénurie d’énergie. ISABELLE FAVRE

Redoutant une éventuelle pénurie d’énergie, de nombreux Genevois ont décidé de réhabiliter leurs cheminées en cette fin d’année. Les fumistes et les ramoneurs du canton croulent sous les demandes, à tel point qu’il faut parfois six mois à un an de délai pour obtenir certaines interventions.