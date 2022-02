Votations du 13 février 2022 – Les Genevois se rendent aux urnes ce dimanche

Loi pour la priorité du logement aux habitants du canton de Genève

La question posée aux Genevois ce 13 février est la suivante: acceptez-vous de porter de deux à quatre ans la durée de résidence minimale en continu dans le canton (sur les huit dernières années) pour avoir accès à un logement subventionné? La proposition qui émane du MCG est l’objet d’une furieuse bataille politique entre la droite et le MCG, d’un côté, et, de l’autre, la gauche, les syndicats et les associations d’entraide.

Le Grand Conseil avait adopté le projet de loi le 2 juillet 2021. C’était un coup de théâtre car l’entrée en matière avait été refusée de justesse par la Commission du logement qui l’avait étudié. Le ralliement du PDC en plénière, après avoir obtenu la diminution de cinq à quatre ans de la durée exigée, avait fait la différence.

Mais un référendum a été lancé, raison pour laquelle les Genevois se prononcent aujourd'hui.

