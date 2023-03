Projet de plan localisé de quartier Bourgogne

Les citoyens de la Ville de Genève se prononcent également sur un projet de plan localisé de quartier (PLQ) appelé «Bourgogne», un quartier situé entre le parc des Franchises et les Charmilles. Ce plan prévoit de construire, en lieu et place de villas et de petits bâtiments de deux étages maximum, quinze immeubles de six étages pour 480 nouveaux logements, ainsi qu’un vaste parc public de 15’000 m².

Pour comprendre les enjeux

Une large alliance rêve d’une «densification heureuse» aux Charmilles

Bourgogne, ce quartier qui ne veut pas mourir