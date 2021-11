Votations du 28 novembre - Les Genevois se rendent aux urnes

1. Initiative pour l'abolition des rentes à vie des Conseillers d'État (IN 174), contre-projet à l'IN 174, et question subsidiaire

L’initiative sur les retraites des magistrats cantonaux (IN 174) est le produit d’une collision entre une réforme de fond attendue depuis 2012 et l’affaire Maudet. Ce dimanche l'initiative est opposée à un projet de loi voté par le Grand Conseil, qui entend également abolir les «rentes à vie des magistrats», mais pas uniquement. Une question subsidiaire départagera les textes en cas de double acceptation.

Les retraites à vie, c’est fini. Au profit de quoi?

2. Mécanisme de destitution d'un membre du Conseil d'État

Encore un ricochet de l’affaire Maudet: le peuple doit voter sur la possible révocation de membres défaillants de l’Exécutif cantonal.

3. Conseils administratifs pour les petites communes

Dans les petites communes de moins de 3000 habitants, le maire est roi. Deux adjoints le secondent sans avoir le pouvoir d’engager officiellement la Commune. Cette organisation pourrait disparaître à la fin de cette législature pour laisser la place à un collège composé de trois conseillers administratifs aux responsabilités et pouvoirs équivalents.

4. Loi sur l'ouverture des magasins

Les Genevois sont de nouveau appelés aux urnes pour se prononcer sur une modification des heures de fermeture en semaine du commerce de détail (à 19 heures tous les jours sauf le vendredi, à 19 h 30) ainsi que sur l’introduction de trois ouvertures dominicales par an, en plus de celle du 31 décembre, jour férié à Genève. Le projet, accepté par le Grand Conseil le 30 avril 2021, a été attaquée par un référendum lancé par les syndicats et soutenu par les partis de l’Alternative.

Votation communale à Bardonnex

Les habitants de Bardonnex sont divisés. À l’origine de ces tensions se trouve un projet d’écopoint de 25 m2 qui devrait voir le jour au centre du village et sur lequel les citoyens se prononcent ce dimanche.

Votation communale à Onex

Les Onésiens doivent dire s’ils acceptent que les débats de leur Délibératif soient filmés sans autorisation préalable. Annulation de la délibération relative au nouveau règlement du Conseil municipal.

Votation communale à Veyrier

Les Veyrites se prononcent sur le secteur Cirses, dernière étape du projet des Grands Esserts. En jeu, quelque 800 logements, une école, deux salles de sport, une crèche et plusieurs services, dont la police municipale.

