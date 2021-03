Vacances de Pâques – Les Genevois se font tester en masse avant de partir Les sites de dépistage sont débordés par les demandes de tests PCR voyage et les créneaux sont rares, excepté à m3 Sanitrade. Aurélie Toninato

Dans les huit centres de dépistage du canton, des hôpitaux comme des cliniques, il n’y a plus une place de libre pour un test PCR voyage jusqu’au 6 avril, à une exception près. LUCIEN FORTUNATI

Depuis une semaine, les sites proposant les dépistages Covid-19 enchaînent les prélèvements. Ils ont vu leur fréquentation prendre l’ascenseur après que le Conseil fédéral a annoncé la gratuité du test même en l’absence de symptômes. Aujourd’hui, les fêtes pascales et les congés achèvent de faire exploser la demande. On vient faire un test antigénique rapide – résultat en quinze minutes – par mesure de précaution avant de voir la famille; mais surtout, on veut un test PCR voyage – prélèvement analysé en laboratoire et résultat en 24 h – pour obtenir une attestation de non-contamination, exigée par de nombreux pays et compagnies aériennes.