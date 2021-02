Hockey sur glace – Les Genevois punis pour leur arrogance Même sans Ambühl et Corvi (malades) et six autres absents, les Grisons ont montré du caractère, contrairement aux Servettiens. Quelle suffisance! Christian Maillard, Genève

Ullström marque le 3-2 pour Davos qui ne perdra plus l’avantage. Eric Lafargue

Davos est arrivé aux Vernets avec un car moins chargé que d’habitude. Dans la soute aux bagages, il manquait en effet huit gros sacs de hockeyeurs, dont ceux d’éléments importants de la première ligne. Si Teemu Turunen s’est envolé pour aller jouer un match avec l’équipe de Finlande, Enzo Corvi et Andres Ambühl (70 points à eux deux) sont restés dans les Grisons, malades, tandis que Aaraon Palushaj, Simon Knak, Dino Wieser ou Robert Mayer sont toujours blessés. Dans ces conditions, Genève Servette, face à une formation qui avait cartonné ces dernières semaines (7 victoires sur dix) ne pouvait pas gâcher une si belle occasion après sa frustrante élimination de la Coupe de Suisse dimanche à Berne. Mais voilà, des paroles aux actes, l’histoire ne s’est pas déroulée selon le scénario escompté. Au contraire…

En bon capitaine qu’il est, Noah Rod a montré l’exemple, concrétisant après quatre minutes une triangulation amorcée par Tanner Richard et Joël Vermin. Cette triplette s’entend comme larron en foire depuis le début de 2021. C’est ensuite Henrik Tömmernes qui a inscrit un 2-0 d’un tir rageur qui semblait annoncer une pluie de but pour les Genevois…

Égalisation en 100 secondes

Mais comme dimanche dans la capitale, les Aigles se sont arrêtés de jouer, croyant que l’affaire était dans le sac. Quelle erreur, quelle arrogance.

Davos, même sans sa première ligne, compte de bons joueurs sur son banc, à commencer par le teigneux Marc Wieser, qui allait égaliser en 100 secondes entre la 30e et 31e minute. Même sans Corvi et Ambühl, ses artificiers, le visiteur est une belle mécanique et machine à marquer (124 buts en 34 parties) si on le laisse trop d’espaces et de libertés, les Genevois l’ont appris à leurs dépens avec une troisième réussite de Ullström (36e) et une quatrième de Lukas Stoop (38e) comme à l’entraînement, c’était trop facile. Les Genevois ont été punis pour leur suffisance, un manque de respect par rapport à son adversaire…

Dans le dernier tiers, les Servettiens sont sortis du vestiaire avec d’autres intentions, bien décidés à revenir. Mais si Linus Omark (48e) a marqué une fois, servi par l’excellent Daniel Winnik, il était trop tard. Entre-temps, Marc Wieser avait donné deux longueurs d’avance aux visiteurs. Eric Fehr, lui aussi irréprochable, a encore allumé la flamme de l’espoir (59e), mais c’est avant ce dernier tiers que les Aigles auraient dû réagir…