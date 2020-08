Cadeau – Les Genevois profitent encore peu des chèques «restôbar» Pour relancer le secteur de la restauration, les résidents peuvent profiter d’additions allégées de 25 francs, mais l’information peine à circuler. Eric Budry

«L’opération des bons restôbar pour les Genevois est l’un des 4 volets d’actions du plan de soutien au secteur touristique voté par le Grand Conseil». Lucien Fortunati

Le 26 juin, le Grand Conseil a accepté d’accorder une enveloppe de 4,5 millions de francs à Genève Tourisme & Congrès (GT & C) afin de financer des mesures de soutien au secteur touristique (hôtellerie et restauration), en grande difficulté suite à la crise sanitaire. Parmi ces mesures, lancées par le conseiller d’État Pierre Maudet, figurent des chèques-restaurants, café ou bar d’une valeur de 25 francs destinés uniquement aux habitants du canton. Les Genevois ne se sont toutefois pas rués pour profiter de l’aubaine. Vraisemblablement avant tout par méconnaissance de la possibilité offerte et parce que nous sommes en période de vacances.