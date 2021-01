Covid-19 – Les Romands pourront-ils encore aller faire leurs courses en France? À partir de dimanche matin il faudra présenter un test Covid négatif pour entrer sur le territoire français. Les automobilistes et les voyageurs qui prennent le train ne seraient pas concernés. Yannick Van Der Schueren DÉVELOPPEMENT SUIT

À partir de dimanche soir, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera exigé pour entrer en France, sauf pour les frontaliers et les transporteurs routiers. Lucien FORTUNATI

Fini la libre circulation au sein de l’Union européenne. Pour freiner la dissémination du virus, Paris rend obligatoire la présentation d’un test Covid négatif de moins de 72 heures pour les Européens – Suisses compris – qui veulent entrer sur le territoire français. La mesure entrera en vigueur ce dimanche 24 janvier à minuit (dimanche matin donc). Elle sera obligatoire pour tous les voyages considérés comme non essentiels.

«Transport terrestre» encore à préciser

En revanche, les travailleurs frontaliers et le transport «terrestre» en seront exemptés, a précisé l’Élysée. Selon des informations de Francetvinfo, les automobilistes et les voyageurs qui prennent le train ne seront donc pas concernés. Seuls ceux arrivant par avion et par bateau seront dans l’obligation de fournir ce document à leur arrivée, précisent nos confrères qui ajoutent que «les contrôles dans les gares et sur les routes sont jugés infaisables par les autorités».

Si ces informations se confirment, les Genevois pourront donc continuer à aller faire leurs courses en France sans problème.

À Berne, l’Office fédéral de la Santé publique dit avoir retenu de l’annonce des autorités françaises que la mesure s’appliquerait à des voyageurs européens arrivant en France «dans le cadre des voyages non-essentiels», les travailleurs frontaliers et le «transport terrestre» étant exemptés.

Fermeture à l’échelle européenne

Depuis la mi-janvier, un test PCR était déjà exigé pour les voyageurs arrivant d’un pays non européens. L’Hexagone rejoint ainsi une pratique déjà en vigueur en Italie, en Espagne, en Belgique ou encore en Allemagne.

Une telle restriction au passage des frontières n’est pas mise en place par la Suisse. « À l’heure actuelle , la Suisse un test PCR négatif pour les voyageurs entrant sur le territoire suisse n’est pas exigé», confirme l’OFSP. Cependant, comme Verbier en a fait l’expérience après Noël, «toute personne en provenance des États et des zones présentant un risque élevé d’infection doit se mettre en quarantaine – à laquelle [l’obtention d’] un test négatif ne met pas fin».

La liste de ces régions à risque est mise à jour en continu. Pour la France, elle concerne pour l’instant seulement la région Provence Alpes Côte d’Azur. «Les mesures pourront être adaptées selon les besoins et selon l’évolution de la situation», rappelle-t-on au sein de l’OFSP. Des consultations sont notamment en cours avec les cantons sur la question du «transport international des voyageurs».

En France, où le bilan frôle désormais les 72 000 morts, le nombre de contaminations enregistrées a de nouveau dépassé, jeudi, le chiffre de 20 000, et le spectre d’un troisième confinement semble se profiler.