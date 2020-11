Le canton fait œuvre de pionnier – Les Genevois offrent les droits politiques à tous les handicapés Le résultat de la votation est un véritable plébiscite. Il permet à 1200 personnes de participer à nouveau à la vie politique. Eric Budry



Anne Emery-Torracinta, la présidente du Conseil d’État, espère que la Suisse suivra bientôt l’exemple donné par Genève. FRANK MENTHA

Ce dimanche, 74,77% des Genevois ont accepté de modifier la Constitution cantonale afin de rendre leurs droits politiques à des personnes dont la capacité de discernement avait été jugée durablement altérée. Si la proportion d’avis positifs est déjà impressionnante, le fait que toutes les communes aient accepté la proposition émanant du Grand Conseil l’est encore davantage (aucune ne se situe en dessous des 60% de oui).

Genève disposait déjà du système le plus progressiste de Suisse puisqu’il confiait à l’autorité judiciaire le soin de décider si une curatelle de portée générale devait s’accompagner ou non d’une privation des droits politiques. Partout ailleurs en Suisse, les deux vont automatiquement de pair. Le Comité unitaire «Une vie, une voix» espère que «les autres cantons et la Confédération suivront la voie ouverte par Genève».