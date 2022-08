Pénurie de vaccins – Les Genevois obligés de voyager pour se faire vacciner contre la variole du singe Ces voyages sont souvent coûteux et mettent la communauté LGBT+ en colère. Témoignages. Emilien Ghidoni

Plusieurs pays vaccinent contre la variole du singe sans demander de preuve de résidence. keystone-sda.ch

Après le tourisme de l’essence, voici celui des vaccins. Plusieurs mois après l’apparition de la variole du singe en Europe, la Suisse ne s’est toujours pas dotée de sérums contre la maladie. Pour les Genevois, il n’est pas non plus possible d’en recevoir en France voisine, car les cliniques n’acceptent que les résidents français. Pour beaucoup, la seule solution est de chercher le vaccin à l’étranger, peu importe le prix. La «Tribune de Genève» a récolté les témoignages de deux Genevois ayant voyagé juste pour se faire vacciner.