Nouvelle mode – Les Genevois découvrent la course connectée La pandémie a entraîné l’annulation de nombreuses épreuves. Les 20 km de Genève ont mis au point une application qui téléguide les coureurs et les ravit. Témoignages. Pascal Bornand

Ambiance joyeuse juste avant le départ sur la place des Nations pour Tania Bianchin (à droite) et ses copines Morgane et Tania. LDD

Ce n’est bien sûr pas la fin du monde, un monde dont les misères sanitaires sont autrement plus tragiques qu’un calendrier de course à pied réduit à une page blanche. D’ailleurs, les joggeurs peuvent continuer à s’adonner à leur passe-temps favori, en solo, dans le respect des consignes de protection. Mais voilà, il leur manque le coudoiement convivial, les encouragements du public, l’adrénaline de la compétition, l’ambiance festive, la fierté d’un chrono, tout ce qui fait le sel d’un galop en peloton. «Pour me bouger, j’ai besoin d’un objectif et d’un dossard», confirme l’un d’eux. Comment assouvir ses envies? En s’envolant pour le semi d’Abu Dhabi ou le Vietnam Mountain Marathon, pourquoi pas. Ou alors, moins loin et plus écolo, en participant jusqu’à ce dimanche aux 20 km de Genève dans leur version 2.0.