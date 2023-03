Élections cantonales 2023 – Les Genevois de France voisine se sentent discriminés Qui sont les électeurs genevois frontaliers résidant en Haute-Savoie et dans l’Ain? Quelles sont leurs problématiques et leurs attentes? Et ont-ils une couleur politique particulière? Enquête. Fabrice Breithaupt

Certains Genevois résidant en France voisine vivent mal l’étiquette de frontaliers et tentent de s’en démarquer, par exemple en apposant sur leur véhicule l’autocollant «CH» ou celui de l’écusson de Genève à côté de la plaque d’immatriculation française. Georges Cabrera

Les 2 et 30 avril, les électeurs genevois sont appelés aux urnes pour élire leurs députés au Grand Conseil et les conseillers d’État. Les élections concernent aussi et évidemment les Genevois de l’étranger, notamment ceux de France, et plus précisément encore ceux de la Haute-Savoie et de l’Ain.