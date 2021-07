Le passé est leur métier 2/5 – «Les gènes ne disent pas tout» La généticienne Ariane Giacobino ne croit pas que la biologie dise tout de nous. L’environnement et nos expériences comptent beaucoup. Sophie Davaris

«Certaines démarches créent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.» LAURENT GUIRAUD

Notre génome dit-il tout de nous? Jusqu’à quel point détermine-t-il notre parcours de vie? Voici les questions qui passionnent Ariane Giacobino, généticienne et chercheuse en épigénétique à l’Université et aux Hôpitaux de Genève. Elle a choisi ce métier pour explorer ce qui, dans le passé, permet de comprendre notre présent et d’éclairer l’avenir. Pour elle, rien n’est complètement figé. Si la part de l’inné est prépondérante, l’acquis a une importance plus grande que ce que l’on a longtemps imaginé. Deuxième volet de notre série sur l’imprégnation du passé dans le présent.