États-Unis – Cachottiers, les géants pétroliers sous le feu des démocrates Jeudi, des parlementaires démocrates ont dénoncé les groupes pétroliers qui ont masqué leurs actions envers le climat. «C’est une audition historique», a estimé une élue américaine.

Le Congrès américain a auditionné quatre grandes entreprises pétrolières. Getty Images/AFP

Les géants pétroliers se sont retrouvés sur la sellette jeudi au Congrès américain face à des parlementaires démocrates les accusant d’avoir longtemps cherché à cacher les effets de leurs activités sur le climat et s’interrogeant sur la sincérité de leurs efforts pour réduire les émissions.

«C’est une audition historique. Pour la première fois, de hauts dirigeants d’entreprises d’énergies fossiles témoignent ensemble devant le Congrès, sous serment, sur le rôle du secteur dans le changement climatique et ses efforts pour le dissimuler», a déclaré l’élue démocrate Carolyn Maloney à l’entame de la session.

«Réalité indéniable»

Les patrons d’ExxonMobil et Chevron, ainsi que les représentants aux États-Unis de Shell et BP ont défendu leurs positions, en affirmant avoir évolué au fur et à mesure des avancées scientifiques sur le sujet et avoir accéléré ces dernières années les investissements dans les énergies alternatives.

«ExxonMobil reconnaît depuis longtemps que le changement climatique est réel et pose de sérieux risques, mais il n’y a pas de réponses faciles», a déclaré par exemple Darren Woods, le patron d’ExxonMobil. «La réalité indéniable est que le pétrole et le gaz restent nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques», a avancé de son côté Michael Wirth, le patron de Chevron.

Annulation de Keystone XL

Les deux responsables ont refusé de dire que leurs entreprises allaient diminuer leur production de pétrole et de gaz. Et ont nié avoir alimenté la désinformation sur le changement climatique. Ces réponses n’ont pas semblé satisfaire les représentants démocrates, qui ont comparé cette audition à celle de grands patrons de l’industrie du tabac dans les années 1990 qui à l’époque avaient refusé de reconnaître la nocivité de la nicotine.

Les élus républicains ont de leur côté surtout attaqué les mesures prises par le président américain Joe Biden en faveur de l’environnement, comme l’annulation du projet d’oléoduc Keystone XL, les liant à la récente montée des prix de l’énergie.

Lobbying

Selon un rapport préparé pour l’occasion par les équipes des élus démocrates, les pétroliers et la puissante fédération du secteur API n’ont dépensé qu’une fraction de leur lobbying aux États-Unis depuis 2011 à défendre des actions destinées à lutter contre le changement climatique, alors même qu’ils affirment officiellement en avoir fait une priorité.

Ces quatre entreprises «ont publiquement affirmé qu’elles soutenaient l’accord de Paris et une taxe carbone», souligne le document. Mais elles semblent surtout faire ces déclarations «pour renforcer leur image publique tout en continuant à produire des milliards de barils de combustibles fossiles et investir dans de nouvelles extractions de pétrole et de gaz», est-il ajouté.

L’audition a en partie été organisée suite à la diffusion par l’ONG Greenpeace en juin d’une vidéo montrant un responsable d’ExxonMobil affirmant qu’il était facile pour l’entreprise de soutenir publiquement une taxe carbone dans la mesure où elle avait peu de chance d’être vraiment adoptée.

Selon le rapport, moins de 0,4% des interventions officielles des lobbyistes pétroliers aux États-Unis au cours des dix dernières années étaient liées à la tarification du carbone. Le document estime par ailleurs que les entreprises ont eu tendance à exagérer l’importance de leurs efforts destinés à réduire leurs émissions.

Pression croissante

Face à la pression croissante d’une opinion publique et d’investisseurs demandant des actions plus franches contre le changement climatique, les géants du pétrole ont de fait renforcé leurs investissements dans les énergies moins polluantes que l’or noir, en Europe d’abord puis aux États-Unis. Mais les investissements proposés en septembre par Chevron représentent par exemple moins de 10% des dépenses que le groupe prévoit d’effectuer chaque année pour se développer.

Durant l’audition, l’élu démocrate Ro Khanna a pointé du doigt les efforts déployés par la fédération API pour contrer certaines mesures destinées à lutter contre le changement climatique, comme une taxe sur les émissions de méthane ou les subventions aux véhicules électriques. Il a appelé les responsables présents à dénoncer ces actions ou quitter l’organisation, comme le groupe français Total l’a fait en janvier. Aucun ne s’y est engagé.

AFP

