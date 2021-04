Le cyclisme se remet en route – «Les gars ont des fourmis dans les jambes» Le prix du Sprinter Club Lignon et le Grand Prix du VC Lancy lancent la saison ce week-end après une année sans compétition. Pascal Bornand

Obligé de mettre pied à terre en 2020, le Grand Prix du VC Lancy se remet en danseuse dimanche. Pascal Bornand

Une saison blanche, sans aucune course à se mettre sous la pédale. À Genève, comme ailleurs, le cyclisme amateur a payé l’an passé un lourd tribut au Covid. «On a rongé notre frein. En tant qu’organisateur, c’est triste de ne rien pouvoir offrir aux coureurs», témoigne Christian Favre. Heureusement, avec le printemps et le dégel progressif des mesures de protection, le Lancéen va pouvoir ressortir son drapeau. Ce week-end, le prix du Sprinter Club Lignon et le Grand Prix du VC Lancy remettent la petite reine en route et en joie.

Ici, le coup de pompe est à prendre au premier degré. C’est gonflés à bloc que plus de 100 jeunes coureurs (jusqu’à 22 ans) vont s’élancer, samedi à Vernier et dimanche du côté de Confignon. Il y a trois ans, les deux épreuves se sont unies à l’enseigne du Duo Genevois. «Cette année, on espérait y ajouter un contre-la-montre, mais vu le contexte actuel, c’était prématuré», explique Christian Favre.