Bancs, ascenseurs et signaux trop rares – Les gares CEVA peuvent et doivent faire mieux L’Association transports et environnement publie un sondage sur le Léman Express. Elle suggère des améliorations dans les nouvelles stations. Marc Moulin

Pour les personnes à mobilité réduite, les gares CEVA peuvent réserver des écueils. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le panneau est si petit et lointain qu’on doit s’approcher pour le lire, parfois il n’y en a pas, l’emplacement de l’ascenseur force à faire un détour, l’escalator est étroit et manque à la descente et on ne sait pas où s’asseoir. Tels sont certains griefs concrets qui émanent d’un sondage sur le Léman Express que l’Association transports et environnement a publié mercredi. L’enquête, sans prétention scientifique, se base sur les réponses de 366 personnes. «L’objectif n’est pas de critiquer, mais de chercher des améliorations», explique Caroline Marti, présidente de l’ATE Genève.