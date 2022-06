Au pays des trains qui arrivent à l’heure, il arrive donc que les avions ne puissent plus décoller. Ni atterrir. Ni même survoler le territoire, faute d’aiguilleurs du ciel opérationnels.

Il a suffi d’une défaillance informatique dans un centre de calcul de Skyguide, à Genève, pour entraîner la fermeture de tout l’espace aérien suisse durant plusieurs heures. C’est sidérant.

Ensuite, en termes d’image pour la Suisse. À la vue du trou béant sur la carte des liaisons continentales, nos voisins européens sont en droit de se demander comment pareil couac est possible dans un pays réputé sûr et fiable.

Les cyberattaques survenues sur notre territoire augmentent les inquiétudes. Pas de hackers à l’horizon cette fois-ci, nous rassure-t-on. Reste que l’affaire met en évidence la fragilité de nos systèmes informatiques. Une vulnérabilité qui attire de plus en plus souvent les bandits de l’ère numérique, y compris dans le secteur du transport aérien. Parmi les victimes récentes, on trouve Swissport, leader mondial de l’assistance aéroportuaire, basé à Zurich.

«Au moment où le trafic aérien retrouve son activité d’avant la pandémie, la Suisse n’a guère le droit à l’erreur.»

Bien sûr, le risque zéro ne peut pas exister. Un accident est par définition toujours possible. Mais une société comme Skyguide, propriété de la Confédération, ne peut pas se contenter de constater cet état de fait. Impossible pour une entreprise chargée de services aussi stratégiques de plaider la fatalité.



Ses dirigeants doivent tirer les leçons de cet incident et tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. Au moment où le trafic aérien retrouve son activité d’avant la pandémie, la Suisse n’a guère le droit à l’erreur.



