Avant le Mondial féminin – Les gardiennes progressent, mais se heurtent à un problème de taille La Coupe du monde féminine de football commence jeudi. Longtemps considérées comme maillon faible, les gardiennes ont réduit l’écart, mais manquent toujours de centimètres. Valentin Schnorhk

Rares sont les gardiennes comme l’Américaine Alyssa Naeher (175 cm) à parvenir à s’imposer dans les airs. Sportsfile via Getty Images

Là-bas, à l’autre bout de la Terre, ce sera l’hiver. En Australie et, surtout, en Nouvelle-Zélande, on frisera la dizaine de degrés, et cela ne réduira pas leur bonheur de disputer une Coupe du monde (20 juillet-20 août). C’est la neuvième de l’histoire pour les femmes, la deuxième pour les Suissesses, après celle au Canada en 2015. En huit ans, le football féminin a bien changé, mais l’équipe nationale comptera toujours sur la même gardienne: la Fribourgeoise Gaëlle Thalmann.