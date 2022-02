Migrants abusés en Libye – «Les gardes ont pris du plastique fondu et m’en ont couvert le corps» Depuis cinq ans, les migrants renvoyés en Libye sont torturés dans les centres de détention. Les humanitaires dénoncent l’aveuglement de l’Union européenne. Virginie Lenk

Des migrants rassemblés dans un camp dans la banlieue de Tripoli, le 11 octobre 2021. AFP

«Ils nous battaient, ils nous frappaient avec des barres en bois et en métal. J’ai encore des cicatrices de coups de couteau sur mon dos. C’était une prison dans le désert [..] à laquelle on nous a vendus.» Secouru en Méditerranée par le navire de sauvetage de Médecins sans frontières (MSF) alors que son embarcation à la dérive prenait l’eau, ce jeune homme raconte son calvaire en Libye. Il n’est de loin pas le seul. Comme lui, des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants, sont victimes de traite et de tortures dans les prisons libyennes. Et cela depuis cinq ans.