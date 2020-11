Loterie Romande – Les gagnants du loto oublient de réclamer 3 millions Chaque année, des milliers de tickets gagnants ne sont pas encaissés. Il s’agit souvent de petites sommes, mais leur total impressionne. Florent Quiquerez

Les gagnants du loto ont six mois pour se manifester et toucher leurs gains. Jean-Paul Guinnard

À vous aussi, il vous est déjà arrivé d’égarer un billet de loterie? Si c’est le cas, ce qui suit devrait vous intéresser et peut-être vous donner quelques sueurs froides… C’est en effet l’histoire d’un chanceux qui gagne un million de francs au Swiss Loto, mais oublie de le réclamer à Swisslos (ndlr: pendant alémanique et tessinois de la Loterie Romande). Une affaire abondamment commentée outre-Sarine, et pour cause.

Le 25 avril dernier, un joueur de Muri, bourgade de la banlieue de Berne, coche les six bons numéros. Dix jours plus tard, il retourne dans la station-service où il a acheté son ticket pour se faire confirmer le gain. Un employé lui remet une quittance à envoyer à Swisslos, afin de pouvoir encaisser le pactole. Une procédure obligatoire pour les gains supérieurs à 1000 francs. Depuis, plus rien. La somme n’est pas réclamée à l’issue du délai, qui courait jusqu’au 24 octobre. Le million est perdu.