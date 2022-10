Vie et travail dans la région – Les frontaliers tiennent leur salon aux portes de Genève La 18e édition des Journées transfrontalières se déroulera ce vendredi et ce samedi à Annemasse. L’événement permettra aux frontaliers de trouver des réponses et des conseils utiles sur les particularités de leur statut et de leur vie. Fabrice Breithaupt

À quoi correspond le statut de travailleur frontalier? Comment chercher un emploi ou suivre une formation en Suisse et à Genève? Quid du salaire, de la fiscalité, de l’assurance maladie et de l’assurance chômage, de la prévoyance professionnelle et de la retraite? Voilà quelques-unes des questions que se posent souvent les frontaliers en Suisse.



C’est pour répondre à ces diverses et nombreuses interrogations pratiques que le Groupement transfrontalier européen (GTE) et ses partenaires (retraite française Carsat, syndicat suisse UNIA, Région Auvergne-Rhône-Alpes, assurances, banques, etc.) organisent les Journées transfrontalières. La 18e édition se déroulera les vendredi 7 et samedi 8 octobre au complexe Martin-Luther-King à Annemasse, en Haute-Savoie.

Le salon en pratique Afficher plus Dates 7 et 8 octobre 2022.

Horaires de 9 h à 18 h, sans interruption.

Lieu Complexe Martin-Luther-King, rue du Docteur Francis Baud, à Annemasse (près de la gare SNCF), en Haute-Savoie.

Accès Bus: lignes 3, 4, 5, et 8. Véhicule privé: parking de la Gare et parking du Chablais Park.

Prix 10 euros (accès à toutes les conférences, ateliers et animations). Gratuit pour tous les adhérents du GTE.

Frontaliers européens et suisses concernés

L’événement, annuel, intéressera toutes les personnes travaillant en Suisse et domiciliées en France voisine, qu’elles soient déjà en activité, en recherche d’emploi ou à la retraite, et qu’elles soient originaires de France, de Suisse ou d’autres pays encore.



Les Journées transfrontalières accueillent chaque année en moyenne près de 2000 visiteurs, précise le GTE.

Nombreuses thématiques importantes abordées

À l’occasion des Journées transfrontalières 2022, plusieurs tables rondes et conférences seront proposées, traitant de l’éducation et de la formation en Suisse et en France, du travail en région frontalière (de la prise d’emploi à la retraite) ou encore de la vie en zone frontalière, de la mobilité, du logement, etc.

Des animations conviviales sont également organisées: préparation de douze recettes originales de fondues suisses, dégustation de produits du terroir genevois et découverte des activités possibles autour du lac Léman.

«Il y a une forte attente sur la question du télétravail des frontaliers»

Manon Christen est responsable communication du GTE, coorganisateur des Journées transfrontalières (JT). Interview.

Manon Christen, responsable communication du Groupement transfrontalier européen, coorganisateur des Journées transfrontalières. DR

Quelles sont les principales préoccupations actuelles des frontaliers? Ces dernières années, il y a plusieurs questions importantes qui se sont retrouvées sur le devant de la scène pour les frontaliers, notamment le télétravail, avec une forte attente sur ce sujet. La retraite des anciens frontaliers est aussi un sujet majeur.



Les visiteurs du salon présentent tous les types de profil; des actifs, des retraités, des personnes en recherche d’emploi. Tous ont des préoccupations et des questions bien spécifiques en fonction de leur situation. C’est pour cela que nous mobilisons toutes nos équipes sur l’événement pour y répondre au mieux.

Les JT sont habituellement organisées à Annemasse. Or, le Chablais haut-savoyard et le bassin annécien accueillent de plus en plus de travailleurs frontaliers. Pourquoi ce choix systématique de la cité frontalière? Nous choisissons généralement Annemasse parce que c’est là qu’habite la plus grande concentration de nos adhérents. Nous avions bien sûr pensé à Annecy, le Chablais haut-savoyard ou d’autres lieux, mais cela éloignerait l’événement de la majorité de notre cible.

Pourrait-il y avoir un jour des JT tournantes; une année à Annemasse, la suivante à Thonon, la suivante encore à Annecy? Voire des JT délocalisées; une à Annemasse en même temps que d’autres à Thonon et à Annecy? Nous aimerions pouvoir faire un événement généralisé, aussi bien sur Annemasse que dans d’autres localités, et sur la même période. Nous avons eu de la demande, notamment en Franche-Comté et en Alsace (ndlr: est de la France). Nous y réfléchissons et nous essayons de mettre cela en place, mais c’est un projet important qui prend du temps.

Et pourquoi deux jours «seulement», vu le nombre croissant de frontaliers dans la région franco-suisse? Certes, le nombre de frontaliers est croissant. Mais, avec ce format sur deux jours, nous pouvons couvrir de nombreux sujets qui préoccupent ces personnes. C’est un moment qui nous permet d’échanger avec nos adhérents et avec les frontaliers globalement. Chacun peut y trouver son compte durant ces deux jours. FBR

