Exposition vintage – Les frères Dufaux s’envoient en l’air à la rue du Vuache Les pionniers de la bicyclette motorisée, ce sont eux. Mais pas que. Hélicoptère et avions figurent aussi à leur catalogue. L’API se transforme en musée des transports. Thierry Mertenat

Des modèles uniques de la marque genevoise Motosacoche présentés jusqu’en décembre dans les murs de l’Association pour le Patrimoine Industriel. FRANK MENTHA

Remonter à pied la rue du Vuache jusqu’à son impasse en forme de cour pavée est à chaque fois la promesse de découvrir des objets de notre passé, du vintage concret, palpable, bien dans son jus et prêt à l’usage. L’Association pour le patrimoine industriel (API), qui gère à merveille ce lieu d’exposition aux dimensions généreuses, sait l’art de renouveler son cabinet de curiosités.

Une adresse pour collectionneurs nostalgiques? Nullement, même si nombre de pièces exposées proviennent de collections privées. Après les cuisinières Le Rêve, dont un exemplaire d’origine, avec son four à bois, est toujours visible du public en entrant dans la salle principale, voici les deux-roues à la motorisation embarquée de l’entreprise Motosacoche Acacias Genève (MAG).

Les frères Dufaux, Armand et Henri, sont immortalisés dans une image fameuse les montrant en 1904 grimpant le Salève sur leurs drôles de machines. La pente est raide, ils sont assis, le corps droit, sans le moindre signe de fatigue. Du vélo électrique avant la lettre? Si l’on veut, mais sans rien cacher de l’assistance, soit un petit moteur quatre-temps glissé dans une sacoche. Le génie innovant est de l’avoir, il y a plus d’un siècle, conçu comme une mécanique horlogère, en veillant à pouvoir le passer entre les jambes du conducteur.

Side-car Motosacoche avec sa nacelle en forme de bateau. FRANK MENTHA

Les frangins sont des pionniers, ils partagent le même esprit de compétition, gagnent des courses, se lancent des défis et n’en finissent pas d’inventer de nouveaux prototypes. On construit à la chaîne, mais on aime les séries limitées et les exemplaires uniques. À l’API, des modèles side-car avec ou sans capote, intérieur cuir, capitonnage en bois, une vraie cabine de bateau, la forme de la nacelle s’inspire d’ailleurs du monde nautique sans être pour autant amphibie. Les finitions sont bluffantes.

Une Motosacoche de course datant de 1926. FRANK MENTHA

La terre et l’eau. L’air attire aussi les frangins, qui prennent de la hauteur en s’offrant une riche et aventureuse parenthèse aéronautique. Un modèle réduit d’hélicoptère s’élève jusqu’à 30 mètres au-dessus des champs du côté de Meyrin. Il a depuis rejoint pour l’éternité le Musée des arts et métiers de Paris.

C’est plus sûr. Mais ce n’est pas terminé. Le Dufaux 4, un biplane à moteur Gnome, réussit la traversée du Léman en 1910, établissant un nouveau record avec 76 km parcourus sur l’eau. C’est Armand qui est aux commandes, Henri ne savait pas nager.

On aurait dû voir une réplique de cet avion mythique à l’échelle 1/1 au-dessus de nos têtes comme au Musée des transports à Lucerne. Compliqué et coûteux d’assurer ce qui a pour vocation de voler. On se contente des explications illustrées et des cycles de conférences à venir.

Elles s’échelonnent jusqu’au 5 décembre, date du décrochage. L’API est au 25, rue du Vuache et c’est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Programme complet sur le site www.patrimoineindustriel.ch.

