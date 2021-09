Loges maçonniques à Lausanne – Les francs-maçons ouvrent leurs portes pour tordre le cou aux idées reçues La Loge lausannoise Liberté se dévoile et répond à cinq questions sur les préjugés qui collent à la peau de l’institution. Cécile Collet

Le Vénérable André Jacquat (à g.) et le président de la commission du 150 e Claude Walther, dans le grand temple de l’avenue Beaulieu 17, où se réunissent sept des dix loges lausannoises. Olivier Vogelsang

Une procession d’encagoulés s’engouffrant dans un temple sombre pour y mener des rituels occultes et comploter pour dominer le monde. C’est l’image de la franc-maçonnerie inscrite dans l’inconscient collectif. «Nous ne mangeons pas des petits enfants!» plaisante Claude Walther, responsable de la commission du 150e anniversaire de la Loge Liberté. Avec 80 membres, c’est la plus grande des dix loges lausannoises. Dimanche, pour couper court aux idées reçues, elle ouvre ses portes de l’avenue de Beaulieu 17. Mais à guichets fermés, tant l’intérêt du profane est grand… Nous avons pu nous y rendre et tenter d’éclaircir quelques points.