Daniel Cohn-Bendit, vous en avez marre que l’on compare toute manifestation dans Paris ou ailleurs à un nouveau 68?

Dès que trois lycéens sont dans la rue, que quatre étudiants barricadent une faculté, on compare à 68. Cela n’a aucun sens. On sortait à l’époque d’un boom économique, avec une révolte pleine des utopies les plus folles. Il s’agissait d’un moment très optimiste. Aujourd’hui, on est dans une période très pessimiste.