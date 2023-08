121’000 nuitées – Les frais d’hôtels des officiers militaires coûtent chers François Pointet, vice-président de la Commission de politique de sécurité, veut se pencher sur les défraiements qui lui paraissent a priori élevés. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Les frais d’hôtels des officiers et sous-officiers supérieurs se montent à 8,5 millions par année. DR

On parle du retour des touristes indiens et américains dans les hôtels suisses. Mais on mentionne rarement une catégorie de «touristes» un peu spéciaux qui occupent largement les chambres helvétiques: les officiers de l’armée suisse. Pourtant, ce n’est pas un facteur négligeable pour le tourisme puisque ces gradés ont comptabilisé 121’000 nuitées en 2022.