Manifs anti-mesures sanitaires – Les frais de sécurité peuvent être facturés aux participants Dans le canton de Berne, une loi adoptée en 2019 permet de se retourner contre les organisateurs ou de simples manifestants en cas de débordements. Florent Quiquerez , Berne

Le 16 septembre, la police a dû disperser des manifestants alors que certains jetaient des projectiles sur le Palais fédéral. Keystone

C’est désormais une tradition. Chaque jeudi, la capitale fédérale est le théâtre de manifestations anti-mesures sanitaires. Et cela coûte aux autorités. Dans le «Bund», le conseiller d’État bernois chargé de la Sécurité, Philippe Müller, évalue entre 100’000 et 200’000 francs l’engagement de la police. C’est beaucoup, et une partie de cet argent pourrait être ponctionnée aux manifestants les plus violents.