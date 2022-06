Meeting de Eugene, les 27 et 28 mai: le concours du poids réunit les meilleurs lanceurs du monde, avec l’intégralité des médaillés de Tokyo, Ryan Crouser, le recordman du monde (23,37 m l’année passée au même endroit), Joe Kovacs et Tom Walsh. Sans surprise, Crouser s’imposera avec un jet à 23,02 m.

Le plus surprenant, c’est que tous les lanceurs, sans exception, sont des adeptes de la technique de rotation, aussi appelée technique Barychnikov, du nom du Soviétique qui l’introduisit dans les années 70: ils lancent comme les discoboles, en exécutant un tour et demi, soit 540 °, dans le cercle. La vieille technique en translation, celle de O’Brien, celle de Werner Günthör, est tombée en désuétude. Pourtant, elle avait permis aux êtres humains de lancer une boule de 7,25 kg à plus de 23 m (23,06 m par Ulf Timmermann en 1988).