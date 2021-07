Météo catastrophique – Les fortes pluies mettent l’agriculture en danger Au silo de la Praille, conditionner et trier les récoltes genevoises relève de la gageure. La pluie perturbe non seulement les agriculteurs, mais toute la chaîne de production. Reportage. Alice Randegger

Le silo de la Praille engrange les céréales d’une partie du canton. Un producteur déverse ici son orge dans les silos de la coopérative du Cercle des Agriculteurs de Genève et environs. LUCIEN FORTUNATI

Du pain hallucinogène, c’est ce qui guette Genève si le soleil ne revient pas. Les fortes pluies de ces dernières semaines et l’humidité qui s’ensuit favorisent les champignons et autres mycotoxines dans les cultures, comme l’ergot. Et l’ergot du seigle et du blé, ça ressemble au LSD – en bio. Pour éviter ce genre de déconvenue, Bastien Bresson, chef du silo de la Praille, veille.

Il supervise le plus grand grenier à grains du canton. Derrière les Ports Francs, ce sont quelque 36’000 tonnes de céréales qui peuvent être stockées, et qui doivent l’être dans les meilleures conditions en attendant d’être ensuite commercialisées. En ce moment, le défi est de taille: il pleut trop et la situation est plus que préoccupante. Au silo, personne ne se souvient d’une telle conjoncture. Non seulement les agriculteurs sont touchés, mais c’est toute la chaîne de production qui prend l’eau.