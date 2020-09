Étude – Les forêts européennes perdent leur canopée Environ 17% de la canopée des forêts européennes a disparu au cours des 30 dernières années en raison principalement de tempêtes et d’incendies, indique une étude publiée dans la revue scientifique «Nature Sustainability».

Les forêts en Europe sont plus souvent percées d’espaces ouverts et ceux-ci sont devenus plus grands. KEYSTONE

Des chercheurs ont utilisé des images satellites pour cartographier toutes les ouvertures dans la canopée des forêts européennes. D’après ces observations, on trouve des déboisements ou de jeunes arbres au lieu de grands sur plus de 36 millions de surfaces au total. Les forêts suisses ont les plus petites ouvertures.

Au cours des 30 dernières années, environ 17% de la canopée des forêts européennes a disparu, rapportent les chercheurs dans la revue scientifique «Nature Sustainability».

À travers toute l’Europe, les perturbations de la canopée ont augmenté au cours des trois dernières décennies – les forêts sont plus souvent percées d’espaces ouverts, notamment. Ceux-ci sont également devenus plus grands, ce que les scientifiques attribuent principalement aux tempêtes et aux feux de forêt.

Grand «trou» d’Espagne

Cornelius Senf, de l’Université technique de Munich, et Rupert Seidl, de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées de Vienne, ont évalué plus de 30’000 images provenant de quatre générations de satellites Landsat pour leur étude. Ce qui leur a permis d’identifier les surfaces avec des espaces ouverts ou de jeunes forêts au lieu de grands arbres.

En moyenne européenne, les chercheurs ont relevé un rapport d’une zone de perturbation de ce type pour deux kilomètres carrés annuellement. La taille moyenne des ouvertures de la canopée est d’un peu plus d’un hectare. Avec toutefois d’importantes disparités nationales.

La Suède possède ainsi les plus grandes ouvertures de la canopée, avec une moyenne d’un peu moins de deux hectares. Et c’est en Suisse que les ouvertures sont les plus petites (0,6 hectare) en moyenne. Quant au plus grand «trou» documenté dans la canopée, il s’est formé après un incendie de forêt en Espagne et couvre 17’000 hectares.

Nouvelles générations

Les scientifiques ne se disent cependant pas alarmés par les résultats de l’étude: «Ce n’est pas parce que les arbres disparaissent que la forêt a disparu. Dans la grande majorité des cas, de nouveaux et jeunes arbres poussent après la perte de l’ancien peuplement», explique Cornelius Senf.

En outre, les ouvertures dans la canopée offriraient la possibilité à une nouvelle génération d’arbres mieux adaptés au changement climatique de s’établir, souligne pour sa part Rupert Seidl.

ATS/NXP