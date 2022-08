Droit international humanitaire – «Les forces ukrainiennes violent aussi les lois de la guerre» Une enquête d’Amnesty International a récolté des preuves que les civils sont systématiquement mis en danger par les troupes de Kiev. Andrés Allemand Smaller

Des piétons passent près d’une roquette à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, au lendemain d’une attaque russe. Nombre de frappes sur des zones peuplées sont une riposte à des tirs ukrainiens effectués depuis ces mêmes quartiers. Amnesty International condamne les unes et les autres. 4 juillet 2022. Genya SAVILOV / AFP

«Nous avons constaté que les forces ukrainiennes mettent systématiquement en danger la population et violent les lois de la guerre lorsqu’elles opèrent dans des zones peuplées.» Agnès Callamard n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Si la secrétaire générale de l’ONG Amnesty International condamne sans ambiguïté les frappes russes sur des quartiers résidentiels, elle n’hésite pas non plus à critiquer Kiev pour l’utilisation de tactiques de combat qui transforment des objets civils en cibles de guerre.