Guerre en Ukraine – Les forces russes revendiquent la prise de Bakhmout Les soldats ukrainiens, qui ont lutté dans des combats décrits comme les plus meurtriers depuis le déclenchement de la guerre, ont fini par battre en retraite. Récit. Cyrille Louis - Kostiantynivka (Ukraine) - «Le Figaro»

Evgueni Prigojine, le chef de la société militaire privée Wagner, brandit un drapeau russe à Bakhmout. L’image est tirée d’une vidéo postée samedi 20 mai sur le réseau Telegram. AFP

La ville ukrainienne de Bakhmout, transformée en champ de ruines après dix mois de combats décrits comme les plus âpres et les plus meurtriers depuis le début de la guerre, est désormais sous le contrôle total des forces russes. Evgueni Prigojine, le chef de la société militaire privée Wagner, a publié samedi une vidéo sur laquelle il brandit le drapeau de son pays et proclame: «Le 20 mai 2023 à midi, la ville a été complètement libérée» .