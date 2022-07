Reportage à la fan zone – Les footballeuses suisses font match nul à Wigan mais gagnent leur match à Genève Belle ambiance au bord du lac, ce samedi à 18 h. Cette compétition féminine tient son adresse en plein air. Et sa buvette de stade à la déco convaincante. On reviendra. Thierry Mertenat

Genève, le 9 juillet 2022. Les transats ont rapidement trouvé preneur, et surtout «preneuses», bien avant le début du match Suisse - Portugal. PIERRE ALBOUY

Il fallait réussir ce premier rendez-vous helvétique avec l’Eurofoot féminin organisé en Angleterre, histoire de vérifier la popularité réelle du lieu. C’est réussi. De Wigan à Genève, good vibes, on y est, en direct, avec, juste avant les hymnes, ce samedi en fin d’après-midi, une spéciale dédicace pour nous, supportrices (majoritaires) et supporters, réunis au bord du lac, devant cet écran géant (mais pas trop) qui résiste vaillamment à la surexposition d’un soleil de plus en plus présent, à mesure que l’on entre dans la soirée.