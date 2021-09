Proposition révolutionnaire – Les footballeurs seront-ils bientôt équipés d’une oreillette? Afin de favoriser la communication durant les matches, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern, entend câbler ses joueurs. Son idée choc suscite une forte opposition. Le débat est lancé. Nicolas Jacquier

Les arbitres de football sont déjà en liaison avec les responsables de la VAR. GETTY IMAGES

Le football a toujours su évoluer, mais pas assez rapidement aux yeux de Julian Nagelsmann, pour qui il incombe de vivre avec son temps, donc toujours plus vite. À 34 ans, l’entraîneur du Bayern Munich plaide pour la révolution permanente. Coach novateur en perpétuelle réflexion, le technicien prodige n’a de cesse de multiplier les innovations et de bousculer les codes dans l’approche de son métier. Souvent, c’est nécessaire. Mais parfois, cela peut faire peur.

Sa dernière idée en date? Équiper les joueurs d’oreillettes et de micros afin de pouvoir discuter avec eux durant les matches, de les téléguider peut-être aussi. Une avancée qu’il juge indispensable pour coller à l’avènement d’un football 2.0. Vous avez tort de sourire, c’est tout sauf une plaisanterie. «C’est quelque chose dont on a absolument besoin, se persuade Nagelsmann. Un stade est extrêmement bruyant, il n’y a pas de temps morts, seulement la mi-temps pour parler de tactique. On veut équiper nos maillots pour que joueurs et entraîneurs puissent communiquer entre eux.» Une pratique bien sûr proscrite pour l’instant par la FIFA.