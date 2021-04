Réouverture des terrasses – Les fondues face au jet d'eau sont de retour La buvette des Bains des Pâquis a ouvert ses portes à 10 h, ce lundi matin. Avec elle, c’est toute la rade qui se réveille. Thierry Mertenat

Tout un symbole, cette fondue en présentiel ce lundi à 13 h 30 sur la terrasse des Bains des Pâquis. LUCIEN FORTUNATI

C’est le meilleur baromètre social de la ville, l’observatoire permanent de notre état de forme, physique et mentale. Donc, quand les terrasses fêtent leur réouverture, on court vérifier les effets escomptés dans le périmètre de la plus populaire de toutes. Avec, en tête, un mauvais souvenir: le 13 mars 2020 à midi, la buvette des Bains des Pâquis appliquait, avant les ordres venus de Berne, le principe de précaution sanitaire et tirait le rideau de fer sur ce guichet des sourires.

Treize mois plus tard, les sourires sont de retour. Prise de rôle collective. L’équipe de cette cantine lacustre s’affaire depuis les premières heures de la matinée, ce lundi 19 avril 2021. Les accès sont encore fermés mais les gens sont déjà là. Une bonne vingtaine, avant 10 h. Sereins, pas pressés. Des actifs et des retraités, amateurs de petits-déjeuners dans la rade, de birchers et de tartines. Le plein air les réunit, sous une bise qui a eu l’élégance de ne pas souffler trop fort.