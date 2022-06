Destinée aux créateurs de «jeunes pousses», la compétition annuelle Venture a récompensé, mardi soir, quinze entreprises avec des soutiens financiers représentant une enveloppe totale de 510’000 francs. Le grand prix a été décroché par Enerdrape, lors d’une cérémonie organisée à l’ETH Zurich et qui célébrait également les vingt-cinq ans de la fondation.

La jeune société lausannoise, qui transforme les infrastructures souterraines en source de chauffage et de climatisation d’origine renouvelable, a reçu 150’000 francs.

Depuis sa création en 1997, la fondation Venture a soutenu le démarrage de plus de 1500 entreprises. Ces dernières ont créé plus de 15’000 emplois. Dans la liste figurent des noms en vue comme Sophia Genetics, Sensirion, Molecular Partners ou HEIQ – ainsi que des start-up rachetées par des grands groupes, comme Covagen ou Lemoptix. À partir de 2023, le concours ouvrira ses portes à des structures à but non lucratif. Lea Firmin, la directrice générale de la fondation, fait le point sur l’état du financement des sociétés innovantes en Suisse.