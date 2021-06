Santé des seniors vaudois – Les fondations Eben-Hézer et Beau-Site songent à fusionner Deux institutions vaudoises actives dans le domaine du grand âge et du handicap envisagent d’unir leurs forces pour constituer un pôle gériatrique efficient sur la Riviera.

La Fondation Eben-Hézer et la Fondation Beau-Site entament des discussions en vue d’une possible fusion. Cette intégration permettrait l’édification d’un pôle gériatrique efficient sur la Riviera, selon les deux partenaires.

La Fondation Eben-Hézer est active dans le domaine du grand âge et du handicap et gère trois institutions à Lausanne et St-Légier, dont un EMS. Beau-Site exploite quatre EMS sur la Riviera.

Une palette de prestations

Par cette fusion, Eben-Hézer renforcerait son pôle de gériatrie en intégrant une fondation reconnue, «au bénéfice d’un savoir-faire avéré et offrant une large palette de prestations sur plusieurs sites», expliquent lundi les partenaires dans un communiqué.

Ce projet de fusion va donner lieu à une analyse approfondie tant des potentiels financiers qu’organisationnels. Un groupe de pilotage, soutenu par une société externe, devra établir une étude de faisabilité. Les différents services de l’État seront consultés.

