Hockey sur glace – Les Finlandais de Ge/Servette tiendront-ils sur leurs patins? Sacrés champions olympiques dimanche à Pékin, fêtés lundi à Helsinki, Vatanen et Filppula vont rallier Davos pour le match capital de mardi. Mais dans quel état? Simon Meier

Sami Vatanen et Valtteri Filppula vont-ils retrouver le maillot des Aigles dès mardi soir à Davos? Tout dépendra de leur état à leur arrivée en Suisse. Eric-Lafargue

Genève-Servette a désormais la fierté de compter deux médaillés d’or dans son effectif: Valtteri Filppula et Sami Vatanen, qui ont participé au premier titre olympique de l’histoire de la Finlande, dimanche à Pékin. Mais au-delà du prestige, il y a la réalité. Les Aigles reprennent le championnat mardi soir à Davos, par un match capital dans la lutte pour la 6e place. Les deux héros finnois seront-ils en mesure de tenir sur des patins après tant d’émotions?»

«Ça fait partie de leur boulot, après avoir profité de leur médaille, de revenir avec nous et de tout donner pour ce match» Noah Rod, capitaine de Genève-Servette

«Aux dernières nouvelles, il y a de bonnes chances pour qu’ils jouent, s’avançait l’entraîneur Jan Cadieux après la séance de lundi matin, tout en restant prudent. On verra comment ils se sentent à leur arrivée. Pour eux, ce n’est pas l’idéal d’enchaîner sur un match comme ça, avec le décalage horaire. On ne va pas non plus forcer un joueur à jouer s’il n’est pas à 100% - on ne va pas risquer qu’ils se blessent. On verra comment ils se sentent, dans quelles dispositions ils sont et nous déciderons.»

Les champions olympiques finlandais ont atterri à Helsinki lundi après-midi, où l’accueil n’aura pas été triste. Vatanen et Filppula s’envoleront pour la Suisse mardi dans la matinée, avant de rallier Davos par la route, via Kloten a priori - l’équipe est partie dès lundi midi pour les Grisons. Dans quel état les deux lascars se trouveront-ils à 19h45? Noah Rod, qui effectuera son retour au jeu après deux mois et demi d’absence, se veut optimiste: «Oui, ils vont être fatigués - peut-être que quand tu es champion olympique, tu fais un petit peu la fête aussi, suppose le capitaine des Aigles dans un doux euphémisme. Mais ça fait partie de leur boulot, après avoir profité de leur médaille, de revenir avec nous et de tout donner pour ce match. On est tous professionnels et c’est ce qu’ils vont faire.»

C’est aussi ce que devrait faire le défenseur vedette Henrik Tömmernes, qui a perdu la petite finale avec la Suède à Pékin. Lui est arrivé lundi en fin de journée à Genève et voyagera par la route en direction de Davos mardi.

