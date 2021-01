Militants des droits de l’homme – Les finalistes du Prix Martin Ennals 2021 résistent à des régimes autoritaires Le Prix sera remis en Ville de Genève le 11 février prochain. Il distingue des militants des droits humains persécutés dans leurs pays. Olivier Bot

Le Prix Martin Ennals qui distingue depuis 1994 l’engagement de défenseurs des droits de l’homme dans le monde a choisi cette année de dénoncer les abus de trois régimes autoritaires au Turkménistan, en Arabie saoudite et en Chine. Les trois finalistes de cette année ont été rendus publics ce lundi par la Fondation après que le jury composé de dix des plus importantes organisations de défense des droits de l’homme a délibéré.

«Chaque année, des milliers de défenseurs des droits humains sont persécutés, harcelés, emprisonnés, voire tués. C’est un honneur pour la Fondation Martin Ennals que de célébrer les finalistes de notre Prix 2021, qui ont tant fait pour les autres; les épreuves qu’ils ont traversées sont emblématiques de la précarité à laquelle se retrouve confronté le mouvement des droits humains aujourd’hui», note Isabel de Sola, directrice de la Fondation Martin Ennals.

Une reporter turkmène de 71 ans

Soltan Achilova est une photojournaliste qui travaille au Turkménistan, «un État des plus isolés et des plus répressifs dans le monde», souligne la Fondation Martin Ennals dans un communiqué. Son travail illustre l’insécurité alimentaire, les expulsions forcées et illégales, les discriminations des handicapés et l’état déplorable du système de santé du pays. Elle envoie ses reportages clandestinement à des médias étrangers. Ses photos et ses articles ont joué un rôle clé dans les enquêtes sur les violations des droits au logement à Achgabat menées par la Fondation Helsinki des droits de l’homme et Human Rights Watch. Soltan fait l’objet d’un harcèlement répété de la part des autorités et a été victime de graves attaques. Elle a été empêchée de quitter le pays à plusieurs reprises et n’a pratiquement pas accès à internet.

Soltan Achilova n’a jamais cessé depuis dix ans de documenter les atteintes aux droits de l’homme au Turkménistan.

Une féministe saoudienne de 31 ans

Féministe dans un pays où les hommes exercent une tutelle absolue sur les femmes, Loujan al-Hathloul est déjà lauréate du Prix PEN pour la liberté d’écrire en 2010 et du Prix Liberté Normandie en 2020.

Loujan al-Hathloul est une militante bien connue des droits des femmes en Arabie saoudite. Avant son arrestation en 2018, elle était une des figures de proue du mouvement Women to Drive qui réclamait l’abolition de l’interdiction de conduire pour les femmes. Elle milite également pour la fin du système de tutelle masculine dans son pays et avait prévu d’ouvrir un centre d’accueil pour les victimes de violence sexiste. Détenue depuis 2018, elle a été «torturée, placée à l’isolement sans pouvoir communiquer avec son avocat et avec sa famille et a été privée de soins médicaux». Le 28 décembre dernier, elle a été condamnée à 5 ans et 8 mois de prison. Ce qui signifie qu’elle pourrait être libérée cette année. Elle restera néanmoins interdite de voyager pendant cinq ans et sera soumise à une période de probation de trois ans durant laquelle toute activité jugée «criminelle» par le régime entraînerait sa réincarcération. Elle a été désignée en 2019 par le magazine «Time» comme une des personnalités influentes dans le monde.

Un avocat chinois de 54 ans

Yu Wensheng est un avocat et militant des droits de l’homme, détenu depuis 2018 pour avoir appelé de ses vœux l’instauration d’un État de droit et la démocratie en Chine. Avant d’être le militant qu’il est aujourd’hui, Yu Wensheng était un avocat d’affaires. Il a abandonné sa carrière florissante pour se consacrer aux violations des droits humains dans son pays. L’affaire la plus célèbre dont il s’est occupé est celle de l’avocat des droits de l’homme Wang Quanzhang, arrêté en 2015 lors de la vague de répression dite «709». Il a également plaidé publiquement en faveur d’un changement constitutionnel et d’une révision du système juridique et notamment pour l’abolition de la peine de mort et l’installation d’un système multipartite. Il a subi la détention arbitraire, une condamnation lors d’un procès à huis clos et la radiation du barreau. Il est actuellement détenu à l’isolement, s’est vu refuser des soins médicaux bien que sa main droite ait été gravement abîmée lors de mauvais traitements qu’il a subis. En décembre, une peine de 4 ans de prison a été confirmée contre lui. Depuis «on ignore où il se trouve», souligne le communiqué de la Fondation.

Militant démocrate et avocat, Yu Wensheng est un abolitionniste chinois.

Le Prix Martin Ennals d’un montant de 30’000 à 50’000 francs au lauréat et de 2000 francs pour les deux autres finalistes est soutenu par la Ville de Genève, organisatrice de la remise du prix qui aura lieu le 11 février prochain.