Le Festival de Cannes, c’est fou! – Les films qui feront jaser sur la Croisette Poète thaï ou star pop, militant iranien ou voisin de palier italien… Tous ne cherchent pas la Palme d’or mais chacun fera son cinéma! Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«The French Dispatch»? Chic, c’est Wes Anderson!

Anderson filme «The French Dispatch» avec ses fidèles, notamment Bill Murray, pour la 9 e fois! DR

Avec ses nœuds pap, ses folles sagesses et ses amies les stars, Wes Anderson promet d’enchanter. Le Texan, 52 ans, montre enfin «The French Dispatch», mis au frais après sa sélection au festival annulé de 2020, déjà labellisé Cannes. Au 10e film, ce champion des élégances persiste à titiller sur le choix du papier peint d’une chambre, la coupe d’un uniforme de scout ou le cordon d’une tenture. Les suspects habituels habitent ce 10e film, Bill Murray pour la 9e fois après «La vie aquatique» et «Moonrise Kingdom», Frances McDormand ou Clive Owen, deux Français aussi, recrutés pour «The Grand Budapest Hotel», Léa Seydoux et Mathieu Amalric. D’autres secrets ont percé. Dans cet hommage aux correspondants étrangers d’un magazine looké comme «The New Yorker», il faut s’attendre à une palette de pastels, de plans aériens et signaux de fumée, des ralentis jouissifs et toujours cette symétrie parfaite du cadre façon Ozu. Voir un film de cet énergumène anachronique tient parfois à enfiler un vieux peignoir sans risquer la ringardise. Mais, comme disait Chanel, «la mode se démode, le style jamais». C’est la French touch de Wes! Cécile Lecoultre