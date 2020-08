Mythologie – Les fières amazones, bien plus qu’un fantasme Les archéologues multiplient les découvertes attestant de l’existence de redoutables combattantes dans l’Antiquité. Geneviève Comby

Lagherta, combattante légendaire, interprétée par l’actrice Katheryn Winnick dans la série «Vikings». DR

La fascination qu’elle exerce semble intacte. Il suffit de jeter un œil au profil des héroïnes de fiction de ces dernières années. L’amazone, guerrière dont la dextérité et la bravoure n’ont rien à envier aux hommes, y occupe une place de choix. Disney vient d’annoncer la sortie en streaming (pour cause de coronavirus) de sa nouvelle version de «Mulan». Mais la légendaire cavalière chinoise n’est pas la seule à savoir manier les armes. Pensez à Katniss Everdeen («Hunger Games»), à Brienne de Torth («Game of Thrones»), à la dernière adaptation de «Wonder Woman» ou à la série «Vikings». Une profusion inédite «sans doute liée à nos questionnements actuels sur le genre, le rôle de la femme dans la société», estime l’historien Christian-Georges Schwentzel, spécialiste de l’Orient hellénistique.